Перспектива вступления Грузии в НАТО очень туманная – Кобахидзе

Тбилиси сомневается в НАТО в свете событий последних лет, власти Грузии намерены следить за развитием событий вокруг альянса.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что скептически относится к идее присоединения Тбилиси к НАТО в обозримой перспективе.

По словам Кобахидзе, Тбилиси принимает во внимание новый курс альянса на отказ от расширения и пересмотр политики открытых дверей в свете ситуации на Украине.

"Мы и здесь должны прагматично смотреть на развитие событий. Сегодня перспектива вступления в НАТО очень туманная, исходя в том числе из этих записей (стратегии США - ред.) и тех заявлений, которые делаются последние годы. Однако мы спокойно и терпеливо должны дождаться развития событий"

– Ираклий Кобахидзе

Отметим, что в начале декабря Вашингтон презентовал новую Стратегию национальной безопасности, которая предусматривает пересмотр политики расширения НАТО.