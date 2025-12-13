Грузия рекордно повышает доходы от туризма

В 2025 году в Грузии будет установлен рекорд по уровню доходов от туризма. За весь прошлый год туризм пополнил бюджет на $4,42 млрд, за 11 месяцев этого года – на $4,40 млрд.

За 11 месяцев доходы Грузии от туризма выросли почти на 5%. В 2025 году Грузия побьет рекорд 2024 года, тогда туризм принес стране свыше $4,4 млрд.

В инвестиционной компании Galt&Taggart подсчитали рост доходов Грузии от туризм в текущем году. В ноябре туристические доходы составили $305 млн, что превысило данные за тот же период прошлого года на 3,7%. В январе-ноября – $4,4 млрд, что превышает прошлогодние показатели на 4,9%.

Отметим, что в 2024 году в Грузии туристические доходы были рекордными и составили за год $4,42 млрд. В минувшем году основные доходы Грузии принесли туристы из РФ – $850 млн, и Турции – $612,3 млн.