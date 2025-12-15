Коммунальщики вернули воду Пятигорску и Железноводску

Ставропольские коммунальщики оперативно обнаружили утечку из магистрального водопровода, минувшей ночью оставившего без воды курортные Пятигорск и часть Железноводска, однако восстановят ее подачу только завтра утром.

Минувшей ночью жители курортного Пятигорска в Ставропольском крае и шести его пригородов-поселков остались без воды из-за крупной аварии на Кубанском водоводе, частично без водоснабжения остались и жители Железноводска.

Причиной аварии стало серьезное повреждение - трещина по сварному шву на водоводе 1983 года постройки, которую оперативно обнаружили специалисты водоканала, сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров, передает "Интерфакс".

Под отключение попали 25 тыс жителей более 12 тыс домов, а с учетом пригородных поселков более 75 тыс человек, 41 тыс из которых - дети. Без воды остались и социальные объекты - 44 школы, 36 детсадов, 8 больниц и 17 санаториев, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ставрополью.

К счастью, ремонт не занял много времени и уже завершен, однако для заполнения системы понадобилось время, и это во избежание повторного порыва сетей водоснабжения продлится до завтрашнего утра, сообщил мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Полное заполнение всей системы водоснабжения и городских резервуаров продлится до суток, уточнил глава города, добавив: ориентировочное время восстановления водоснабжения - 7:00 завтра, 17 декабря.

Тем не менее, все школы и детские сады города и поселков, попавших под отключения воды, завтра работать не будут, добавил градоначальник.