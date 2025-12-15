Баку получил титул "Спортивной столицы мира" на 2026 год

Столица Азербайджана получила звание "Спортивной столицы мира" грядущего года. Торжественную церемонию провела в Баку организация Федерации европейских спортивных столиц и городов (ACES Europe).
В мероприятии приняли участие спортивные чиновники АР, а также представители администрации Баку. В частности, присутствовал глава спортивного ведомства Азербайджана Фарид Гаибов.
На церемонии награждения выступил глава ACES Europe Хуго Алонсо, который высоко оценил усилия Азербайджана по развитию спорта и спортивной инфраструктуры.
“Мы знаем, что в вашей столице создана вся необходимая спортивная инфраструктура. Баку ранее принимал ряд международных соревнований. Мы очень хорошо помним, что каждое из них прошло на высоком уровне”
– Хуго Алонсо
В 2025 году титул мировой спортивной столицы принадлежал Монако. Отметим, что звание вручается ACES с 2001 года, когда награду получил Мадрид.