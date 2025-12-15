Вестник Кавказа

Ираклий Кобахидзе: Азербайджан – особый друг для Грузии

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Грузинский премьер Кобахидзе заявил о дружественных отношениях с Азербайджаном, а также рассказал о контактах сторон по вопросу транзита грузов через Грузию из АР.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе дал высокую оценку уровню отношений между Тбилиси и Баку. По словам Кобахидзе, между странами установились дружественные отношения, что дает возможность продуктивно сотрудничать по любому вопросу. 

"У меня состоялась очень дружеская встреча с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в Туркменистане; в целом, Азербайджан - наш особый друг, между правительствами сложились исключительно дружественные отношения, поэтому нам не составит труда найти общий язык по любому вопросу"

– Ираклий Кобахидзе 

Как отметил грузинский премьер, в ходе недавней встречи с азербайджанским коллегой Али Асадовым обсуждались детали транзита грузов из Азербайджана в Армению. По словам Кобахидзе, Тбилиси заинтересован в поиске решения, которое бы отвечало интересам всех стран региона.

