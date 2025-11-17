Азербайджан и Россия нарастили торговый оборот

Российско-азербайджанский объем торговых операций составил $4,508 мрд в текущем году, что на 3% выше аналогичного показателя прошлого года.

Сумма торговых операций между Азербайджаном и Россией в течение 2025 года составила $4,508 мрд, сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Эта сумма превысила аналогичный показатель прошлого года на почти на $130 млн, или на 3%, также добавили в ведомстве.

Торговля с Россией составляет 10,11% от общего товарооборота АР. РФ вошла в рейтинг стран, с которыми наиболее часто осуществлялись торговые операции, заняв третью строчку.

Сумма азербайджанского экспорта в Россию в вышеуказанный период составила $1,088 млрд.

Несырьевый экспорт в Россию из Азербайджана составил 32,52% от общего объема экспорта, таким образом сделав Россию крупнейшим покупателем несырьевых азербайджанских продуктов. На этот экспорт пришлось 1,079 млрд манатов, что также на 1% выше показателя 2024 года.