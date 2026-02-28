Вестник Кавказа

Второй танкер атакован в Ормузском проливе

Второй танкер атакован в Ормузском проливе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еще один танкер попал под удар в Ормузском проливе. ЧП случилось на расстоянии 50 миль от Маската (столицы Омана).

Новый танкер подвергся нападению в Ормузском проливе – второй за последние несколько часов, сообщает агентство по контролю за морской торговлей (UKMTO, Великобритания).

Удар был нанесен, когда торговое судно находилось на расстоянии 50 миль к северу от Маската (столицы Омана). От атаки корабль загорелся, очагом возгорания стало машинное отделение.

Подчеркивается, что экипаж судна взял ситуацию под контроль.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, под удар попал нефтяной танкер MKD Vyom под флагом Маршалловых островов, который вез сырую нефть.

Ранее сегодня под атакой оказался танкер под флагом Палау, который вез химикаты и нефтепродукты. Он был атакован неподалеку от Ормузского пролива.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1155 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.