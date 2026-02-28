Второй танкер атакован в Ормузском проливе

Еще один танкер попал под удар в Ормузском проливе. ЧП случилось на расстоянии 50 миль от Маската (столицы Омана).

Новый танкер подвергся нападению в Ормузском проливе – второй за последние несколько часов, сообщает агентство по контролю за морской торговлей (UKMTO, Великобритания).

Удар был нанесен, когда торговое судно находилось на расстоянии 50 миль к северу от Маската (столицы Омана). От атаки корабль загорелся, очагом возгорания стало машинное отделение.

Подчеркивается, что экипаж судна взял ситуацию под контроль.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, под удар попал нефтяной танкер MKD Vyom под флагом Маршалловых островов, который вез сырую нефть.

Ранее сегодня под атакой оказался танкер под флагом Палау, который вез химикаты и нефтепродукты. Он был атакован неподалеку от Ормузского пролива.