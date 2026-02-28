США готовы к беспрерывным атакам на Иран до 8 марта

Трамп озвучил сроки проведения операции против Ирана. Глава Белого дома отметил, что она продолжится минимум неделю.

Соединенные Штаты готовы продолжать военную операцию без перерыва минимум неделю. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

Глава Белого дома отметил, что операция может продлиться и дольше, если за эту неделю не удастся достичь всех поставленных целей.

"Массированные и точечные бомбардировки будут продолжаться непрерывно на протяжении всей недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели – мира на Ближнем Востоке и, по сути, во всем мире"

– американский лидер

Соединенные Штаты и Израиль начали в субботу масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика выпустил ракеты по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.