Вестник Кавказа

Али Хаменеи лично руководит контратакой Ирана – ливанское СМИ

Али Хаменеи
© Фото: Сайт Верховного лидера Ирана
Али Хаменеи не только жив, но и управляет ответной военной операцией Исламской Республики против Израиля и США, выяснил телеканал Ливана благодаря источнику в Тегеране.

Первым СМИ, заявившим об обнаружении дислокации верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи, стал телеканал Ливана Al Mayadeen. Сотрудникам телеканала удалось выйти на высокопоставленный источник в руководстве ИРИ, который согласился раскрыть тайну, где сейчас находится верховный лидер.

По словам чиновника, к безопасности Али Хаменеи сегодня был применен тот же сценарий, что и во время 12-дневной войны Ирана с Израилем в июне прошлого года – он был перевезен в хорошо законспирированный и защищенный кризисный штаб.

Из этого штаба, продолжил чиновник, как и 8,5 месяцев назад, Хаменеи ведет непосредственное руководство боевыми действиями Ирана против Израиля и США.

На данный момент никаких других сведений о местопребывании Али Хаменеи нет. Американские СМИ располагают только спутниковым снимком резиденции аятоллы в Тегеране, пострадавшей во время первой ракетной атаки Израиля и США.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1235 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.