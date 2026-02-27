Целями Израиля стали сотни военных объектов Ирана

В пресс-службе ЦАХАЛ обратили внимание мировой общественности на масштаб израильского нападения на Исламскую Республику Иран: в первые же часы военной операции "Рык льва" под ударом оказались несколько сотен объектов, связанных с иранской обороной.
Известно, что целями ракетных атак Израиля при поддержке США стали объекты в Тебризе, Исфахане, Куме, Карадже, Керманшахе, провинциях Лорестан и Хормозган и столице Ирана, городе Тегеран.
"Армия обороны Израиля на основании разведданных атаковала сотни иранских военных целей"
– пресс-служба ЦАХАЛ
В частности, израильская армия уничтожила ряд ракетных пусковых установок на западных границах Ирана. В пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что Израиль не ограничивает себя только военными объектами Ирана и уничтожает "широкий спектр целей" в Исламской Республике.