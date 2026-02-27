Целями Израиля стали сотни военных объектов Ирана

Израиль за первые пять часов антииранской операции "Рык льва" ударил по сотням военных целей в Иране. Активно уничтожаются ракетные пусковые установки КСИР.

В пресс-службе ЦАХАЛ обратили внимание мировой общественности на масштаб израильского нападения на Исламскую Республику Иран: в первые же часы военной операции "Рык льва" под ударом оказались несколько сотен объектов, связанных с иранской обороной.

Известно, что целями ракетных атак Израиля при поддержке США стали объекты в Тебризе, Исфахане, Куме, Карадже, Керманшахе, провинциях Лорестан и Хормозган и столице Ирана, городе Тегеран.

"Армия обороны Израиля на основании разведданных атаковала сотни иранских военных целей"

– пресс-служба ЦАХАЛ

В частности, израильская армия уничтожила ряд ракетных пусковых установок на западных границах Ирана. В пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что Израиль не ограничивает себя только военными объектами Ирана и уничтожает "широкий спектр целей" в Исламской Республике.