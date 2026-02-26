Вестник Кавказа

Президент США недоволен переговорами с Ираном

Стало известно, что президент США Дональд Трамп не удовлетворен тем, как идут американско-иранские непрямые переговоры. Глава государства заявил, что ждет их продолжения.

Американский президент Дональд Трамп недоволен ходом переговоров с Ираном, об этом президент США сам рассказал журналистам.

Он уточнил, что стоит дождаться развития событий, так как переговоры продолжатся в пятницу.

"Но нет, я недоволен ходом переговоров"

– Дональд Трамп

Глава государства добавил, что американская сторона пока не пришла к какому-либо окончательному решению по дальнейшим действиям относительно Ирана.

