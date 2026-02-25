Вестник Кавказа

Более 228 млрд рублей инвестируют в туризм Ставрополья до 2036 года

Более 228 млрд рублей инвестируют в туризм Ставрополья до 2036 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В развитие туристической сферы Ставропольского края в ближайшие 10 лет планируется вложить почти 230 млрд рублей.

К 2036 году ожидается вложение более 228 млрд рублей в развитие туристических проектов на Ставрополье, проинформировал губернатор края Владимир Владимиров во время выступления на программе "Регион-2030" в Москве.

Он отметил, что в ближайшие 10 лет в Ставропольском крае планируют реализовать строительство крупного туристического комплекса с привлечением крупных инвесторов.

"Туризм сегодня – это (...) растущий сектор экономики с мощным мультипликативным эффектом. И наша задача - к 2036 году сформировать на Ставрополье современный, конкурентоспособный туристский комплекс мирового уровня"

– Владимир Владимиров

Также в этот период запланировано создать 54,9 тыс койко-мест в средствах размещения региона, уточнил губернатор.

Кроме того, он заявил о том, что на сегодняшний момент в Ставропольском крае строится 65 туристических проектов, инвестиции на сумму 39,8 млрд рублей планируют реализовать в текущем году.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
615 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.