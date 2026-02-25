В Грузии из-за непогоды закрыли дорогу в Армению

Дорогу к грузино-армянской границе закрыли для всех видов транспорта из-за плохих погодных условий.

Дороги Ахалцихе – Ниноцминда, ведущая из Грузии в Армению, временно была закрыта для всех видов транспорта, сообщили в пресс-службе профильного департамента Мининфраструктуры Грузии.

Уточняется, что решение было принято в связи с плохими погодными условиями – метели, снегопада и плохой видимости.

Также в сообщении пояснили, что ограничение для любого вида транспорта введены на 90-112 км дороги Ахалцихе – Ниноцминда, а на 1-90 км в настоящее время действуют ограничения для большегрузов.