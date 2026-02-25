Представители США и Ирана возобновили контакты в Женеве – СМИ

Источник сообщил о возобновлении ирано-американских переговоров в Женеве. Ранее сообщалось, что стороны взяли паузу.

В Женеве стартовал второй этап очередного раунда непрямых переговоров между представителями Соединенных Штатов и Ирана по ядерной сделке. Об этом сообщают иранские средства массовой информации.

Третий раунд ирано-американских консультаций начался сегодня. После первого этапа переговоров официальный представитель МИД Ирана рассказал, что делегации взяли паузу для обсуждения выдвинутых предложений. Он также сообщил, что возобновление переговоров запланировано на 19:30 (мск).

Напомним, весной 2025 года США и Иран провели серию из пяти раундов переговоров по ядерной сделке. Следующий раунд должен был пройти в середине июне, однако он был отменен из-за ирано-израильского конфликта. Возобновились переговоры в текущем месяце.