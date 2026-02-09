Израиль ударил по объектам "Хезболла" в восьми районах Ливана

Израильские военные этим вечером провели атаку по объектам "Хезболла" в Ливане. Под удар попали восемь военных лагерей спецназа шиитов.

Армия Израиля выполнила серию ударов в Ливане, сообщается, что целью стали военные лагеря сил специального назначения "Радван" шиитской организации "Хезболла".

"ЦАХАЛ нанес удары по восьми военным лагерям, принадлежащим силам "Радван" в районе Баальбека в Ливане. На территории атакованных объектов хранилось большое количество оружия, включая ракеты, принадлежащие "Хезболла""

– армейская пресс-служба

В Израиле подчеркнули, что "активность террористов на этих объектах и попытки "Хезболла" восстановить свой потенциал" неприемлемы, ЦАХАЛ "не позволит "Хезболла" расширяться и перевооружаться, а также продолжит действовать для устранения любой угрозы Израилю".

По информации телеканала Al Jadeed, Израиль атаковал не только тренировочные базы, но и подземные бункеры и склады оружия в окрестностях восьми городов: Баднаиль, Будай, Ксарнаба, Наби-Шит, Темнин, Харабта, Хермель и Шимстар.