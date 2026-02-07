Соединенные Штаты ввели очередные санкции против Ирана

Новый санкционный список против Ирана был представлен Соединенными Штатами, в него попали некоторые юридические и физические лица, а также морские суда.

Против Ирана были введены новые санкции со стороны Соединенных Штатов, соответствующая информация была опубликована на сайте Управления по контролю за иностранными активами казначейства США.

Санкции затронули ряд физических и юридических лиц Ирана, а также наименования 12 судов.

Кроме того, в списке рестрикций оказались 17 юридических лиц, которые зарегистрированны на территории Ирана, Либерии, ОАЭ, Панаме, Турции, а также на Виргинских и Маршалловых островах.

"Санкции введены против физических и юридических лиц, а также судов, которые способствуют незаконным продажам иранской нефти и производству в Иране баллистических ракет и передовых обычных вооружений, в рамках продолжающейся кампании министерства финансов по максимальному давлению на Иран"

– управление по контролю за иностранными активами казначейства США

Также санкции введены против судов, которые якобы являются частью "теневого флота" Ирана, доставляющего иранскую нефть на иностранные рынки.

Управление по контролю за иностранными активами казначейства США ввело ограничения против нескольких сетей компаний и посредников, которые так или иначе участвуют в выпуске "баллистических ракет и передовых обычных вооружений", а также их распространении в третьи страны.