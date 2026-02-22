Тысячи жителей Крыма остались без света из-за непогоды

Непогода в Крыму привела к отключение света, электричества сегодня нет более чем у 10 тыс жителей полуострова.

Штормовая погода оставила в среду без света более 10 тыс человек в Крыму.

"Более 10 тысяч по Крыму (отключено), население"

– пресс-служба "Крымэнерго"

С аварийным отключением электроснабжения столкнулись жители разных районов республики – Симферопольского, Сакского, Ленинского, Белогорского и Бахчисарайского. Всего в зоне отключения 25 населенных пунктов.

В Крыму сегодня действует штормовое предупреждение, наблюдаются осадки в виде мокрого снега, а также усиление ветра.