Грузия поссорилась с ЕС из-за порта Кулеви

Евросоюз выставил Грузии необоснованные претензии в обходе антироссийских санкций на нефтяном терминале в порту Кулеви, пообещав включить морскую гавань в 20-й пакет антироссийских санкций. Власти страны оспорили это.

Власти Грузии предоставили Еврокомиссии полную информацию о порте Кулеви, которая в полной мере подтверждает тот факт, что он не нарушает санкционный режим.

"Мы надеемся, что Кулеви не будет включен в пакет санкций. Учитывая отсутствие каких-либо фактов, касающихся нарушения режима санкций, я полагаю, что Грузия не будет включена в этот пакет"

- премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Также грузинский премьер посетовал на то, что конкретный стратегический объект включается в пакет санкций только из-за того, что он оказался успешным - экспорт увеличился, но режим санкций на нем не нарушается. Нефтепродукты импортируются, а после переработки экспортируются, – пояснил Ираклий Кобахидзе.

Однако такие пояснения не устроили посла Германии в Грузии Петера Фишера, который заявил, что у ЕС есть доказательства о неправомочном использовании грузинского порта для обхода антироссийских санкций, и поэтому он включен в 20-й пакет санкций против РФ.

"Порт Кулеви используется для морской транспортировки сырой нефти или нефтепродуктов, произведенных в России либо экспортируемых российскими судами, которые применяют нерегулярные и высокорисковые практики перевозки"

- Петер Фишер

Грузинский премьер заверил дипломата: власти страны показали Европейской комиссии подробную и правдивую информацию по этой теме. Его поддержал и спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, ответив на комментарий Петера Фишера.

"Господин Петер должен представить доказательства. Что сложного? Он больше не говорит о фактах и не распространяет новости – он распространяет пропаганду. В Европе царит абсолютный произвол, и в этом произволе они могут делать все, что угодно"

- Шалва Папуашвили