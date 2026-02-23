Связи в политике и экономике обсудили Тбилиси и Ашхабад

Президент Грузии принял во вторник спикера Меджлиса Туркменистана. Стороны обсудили ряд важных тем, включая развитие Среднего коридора.

В Тбилиси прошла встреча президента Грузии Михаила Кавелашвили и спикера Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой. Об этом рассказали 24 февраля в администрации главы грузинского государства.

Стороны поговорили о существующих связях двух стран в политике, экономике, культуре и образовании, а также о перспективах углубления сотрудничества.

Одной из обсуждаемых тем стало развитие Среднего коридора, его безопасность и эффективное функционирование.

Кавелашвили подчеркнул, что Тбилиси приветствует активные усилия Ашхабада, направленные на продвижение мира в Центральной Азии. По его словам, мирная политика Туркменистана в регионе идентична политике, которую Грузия проводит на Южном Кавказе.

В первый день визита Гулмановой в Грузию спикерами парламентов Грузии и Туркменистана было подписано соглашение о сотрудничестве между законодательными органами.