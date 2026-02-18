ФК "Карабах" покидает Лигу чемпионов

ФК "Карабах" уступил "Ньюкаслу" в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов. Игра получилась результативной, на двоих команды забили пять мячей.

В Англии состоялся ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Ньюкаслом" и "Карабахом".

Счет на 4-й минуте открыл полузащитник хозяев Сандро Тонали, а уже на 6-й минуте хавбек Жоэлинтон удвоил преимущество английской команды. На 50-й минуте полузащитник гостей Камило Дуран сократил отставание в счете.

На 52-й минуте защитник хозяев Свен Ботман отправил третий мяч в сетку ворот "Карабаха", а на 57-й минуте защитник агдамской команды Эльвин Джафаргулиев снова сократил разницу в счете, установив тем самым окончательный результат – 3:2 в пользу "Ньюкасла".

В следующий раунд плей-офф вышла английская команда, "Карабах" покидает турнир.