Цены на золото вновь устремились вверх

Стоимость золота на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже Comex минувшей ночью превысила 5,2 тысячи долларов впервые с 30 января, цена на драгметалл составила $5 186,12 за тройскую унцию.

Апрельские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже Comex в ходе торгов вновь поднималась выше $5,2 тыс за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 02:00 мск, цена на драгметалл росла на 1,33% и составляла $5 251,06 за тройскую унцию, передает ТАСС.

Спустя два с половиной часа стоимость золота перестала галопировать и стабилизировалась на цене $5 186,12 за тройскую унцию, показав рост в 0,08%.

Напомним, ранее мы писали о том, что 11 февраля на торгах Comex золото обновило стоимость, превысив $5069 за унцию. Росту способствовало снижение доходности гособлигаций США, что повысило привлекательность драгметаллов.

Рост распространился и на рынок серебра. Цена мартовского фьючерса на этот драгметалл увеличилась на 2,19% и составила $82,145 за унцию.