Иран может купить сверхзвуковые ракеты у Китая

Иран близок к заключению соглашения с Китаем о приобретении сверхзвуковых противокорабельных ракет CM-302, что может кардинально изменить баланс сил в регионе, где в данный момент США наращивают свою военно-морскую группировку, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Тегеран и Пекин, по данным источников, находятся на финальной стадии подготовки сделки по закупке ракет CM-302. Хотя точные сроки поставок еще не согласованы, сам факт возможного трансфера вооружений вызвал обеспокоенность на Западе. Переговоры, длившиеся не менее двух лет, резко активизировались после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне прошлого года, сообщает Reuters.

Речь идет о ракетах китайской госкорпорации CASIC, которые позиционируются производителем как лучшие в мире противокорабельные ракеты, способные поражать авианосцы и эсминцы. Дальность действия CM-302 составляет около 290 км; они предназначены для преодоления корабельной обороны на предельно малых высотах и на сверхзвуковой скорости.

В официальных структурах Китая эту информацию пока не прокомментировали.

Помимо ракетных систем, Иран также обсуждает с Китаем возможность приобретения средств ПВО, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), и даже противоспутникового оружия. Это подчеркивает углубление военных связей между двумя странами на фоне противостояния с Западом.

Соглашение, в случае его завершения, станет одним из самых значительных трансферов передовых вооружений Ирану со стороны Китая с 1980-х годов.

Соглашение обсуждается в момент максимальной эскалации между государствами. США собрали беспрецедентную военно-морскую группировку в непосредственной близости от иранского побережья, включая две авианосные ударные группы, несущие более 150 самолетов и 5 тысяч человек личного состава. Ранее Дональд Трамп выдвинул Ирану 10-дневный ультиматум для заключения новой ядерной сделки, пригрозив военными действиями в случае отказа.