Потенциала США для ударов по Ирану хватит на 4-5 дней – Моссад

Израильская разведка предполагает, что США смогут наносить интенсивные удары по Ирану только в течение 4-5 дней, пишут СМИ.

Исходя из имеющегося у Соединенных Штатов потенциала на Ближнем Востоке, они смогут осуществить интенсивную бомбардировку Ирана только в течение 4-5 дней, пишет газета Financial Times.

К такому выводу пришла разведка Израиля, уточнили в издании.

"Израильская разведка пришла к выводу, что даже с учетом скорого прибытия авианосца USS Gerald R Ford в конце этой недели, у США есть военный потенциал для нанесения интенсивных воздушных ударов лишь в течение 4-5 дней"

– Financial Times

Тем не менее, США могут рассчитывать и на неделю бомбардировки по иранской территории, но меньшей интенсивности, утверждают в Моссад.

Ранее в издании писали о том, что американский президент Дональд Трамп рассчитывает нанести масштабные удары по Ирану в случае, если переговоры или первоначальный ограниченный удар не принесут необходимых результатов.

США взвешивают "за" и "против" атаки на Иран

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" связал скептический тон американских СМИ и сведения о нехватке сил ВС США на Ближнем Востоке для долгосрочной военной операции против Ирана с ослаблением позиций президента США Дональда Трампа на внутриполитической арене.

"Большое событие в американской политике на прошлой неделе – это решение Верховного суда о незаконности использования Дональдом Трампом американского законодательства для введения повышенных тарифов на импорт. Хотя вердикт Верховного суда был посвящен именно тарифом, но на деле в нем выражен вотум недоверия всему спектру внутренней и внешней политики Администрации Трампа. Возможно, он намерено был вынесен именно сейчас, когда уже шли разговоры, что как только кончатся Олимпийские игры, США нанесут удары по Ирану. Из-за решения Верховного суда у Белого дома посыпалось буквально все", - прежде всего сказал он.

"В итоге против нападения на Иран высказались вице-президент Джей Ди Вэнс и директор Национальной разведки Тулси Габбард. Их поддержали генералы из верховного командования ВС США, подчеркнув, что нет смысла здесь и сейчас атаковать Иран, так как это слишком опасно для позиций самой Америки в регионе и ее региональных союзников и может привести к долгосрочным, затяжным военным действиям. Отсюда публикации в СМИ, что США не смогут воевать с Ираном дольше недели. Мнение политиков и военных подкрепляется опросами общественного мнения: даже среди сторонников Республиканской партии атаку на Иран поддерживают 20-25%, а более 70% хотят решения этой проблемы дипломатическими, мирными средствами", - сообщил Владимир Васильев.

"Ситуация, которая сегодня складывается во взаимоотношениях Трампа с его избирателями, а также с оппозицией, простая: Дональд Трамп много раз говорил, что новых войн и смены режимов при нем не будет, а будет только миротворчество и завершение конфликтов. Но в 2026 году выясняется, что Америка, как и при Байдене, готовится втянуться в очередную бесконечную войну. Войска США покинули Афганистан, но на смену приходит Иран, на очереди – латиноамериканские страны. То есть при Дональде Трампе США все равно продолжают стратегический курс на ведение боевых действий за рубежом. Изменился только подход: военные операции должны быть быстрыми и успешными, как похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро", - отметил американист.

"Этот сценарий быстрой, хирургически точной операции Администрация Трампа хотела бы применить и к Ирану. У нее уже есть позитивный опыт – ракетно-бомбовый удар 22 июня по иранским ядерным объектам, завершивший 12-дневную войну Ирана и Израиля. Но для успеха операции надо, чтобы один-два дня бомбардировок как-то резко изменили политическую ситуацию в Исламской Республике, вплоть до капитуляции – а все расчеты показывают, что капитуляции не будет. Военные специалисты по Ближнему и Среднему Востоку многократно предупредили Белый дом, что Иран не сдастся и нанесет ответные удары, поэтому даже поражение всех иранских целей приведет только к новой, потенциально длительной войне в регионе. И на этой войне в том числе будут умирать граждане США – а это прямое противоречие предвыборным обещаниям Трампа", - подчеркнул Владимир Васильев.

"Администрация Трампа загнала себя в очень сложное положение. С одной стороны, военная машина работает в полную мощность, концентрация американских войск на Ближнем Востоке такова, что просто дать отмашку на деэскалацию невозможно – это же будет означать, что десятки миллиардов долларов, потраченных на передислокацию сил в регион, выброшены на ветер. Демократы тут же обвинят Трампа в том, что он совершенно нерационально и даже авантюрно подходит к управлению военной машиной США. Если же Вашингтон рискнет начать военные действия, они могут затянуться на недели и месяцы, а самое главное для США — сопровождаться людскими и материальными потерями с американской стороны. Уже стало ясно, что блицкрига в отношении Ирана быть не может по определению, но ни на что другое у Администрации Трампа нет ни ресурсов, ни политических возможностей", - обратил внимание главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Безвыходность ситуации, в которой оказалась Администрация Трампа, делает непредсказуемой ее дальнейшее поведение. "Трамп понимает, что если он сейчас начнет военную авантюру, политически для него это может кончиться очень плохо, в том числе утратой поддержки наиболее последовательными трампистами, олицетворяющими движение MAGA. Перспектива ничего не добиться в Иране и втянуть США в очередной вяло текущий военный конфликт на другом конце мира вполне реальна. Одновременно это поставит под удар всю работу Администрации Трампа по сектору Газа и Совету мира – она может посыпаться из-за новой войны, разожженной Вашингтоном в регионе. И сейчас мы видим, как Дональд Трамп колеблется и ищет выход в сужающемся для маневров политическом пространстве", - указал американист.

"Рейтинги Трампа падают, накопленный политический капитал в значительной степени растрачен. В преддверии промежуточных выборов в Конгресс это затрагивает не только его личные интересы, но и интересы Республиканской партии в целом. Вполне возможно, республиканцы для сохранения позиций в Конгрессе начнут постепенно или даже в спешке дистанцироваться от Трампа, как это было на промежуточных выборах 2018 года. Трампу здесь либо идти ва-банк и играть по принципу "пан или пропал", либо действовать осторожно и делать два-три шага назад, чтобы разрядить эту ситуацию. Второй вариант реалистичен, так как США никакие боевые действия с Ираном – ни короткие, ни долгие – по существу не нужны. Трамп в этом вопросе идет на поводу у Израиля, что только увеличивает его внутриполитические проблемы, поскольку Вашингтон проявляет зависимость от Тель-Авива и, следовательно, несамостоятельность", - добавил Владимир Васильев.

"В итоге, Администрация Трампа сегодня не имеет права на ошибку. Ей нужен исключительно выигрышный вариант. Если кто-то ошибется, в том числе Трамп, ошибка будет стоить очень и очень дорого – примерно как вывод войск США из Афганистана навредил Администрации Байдена. К президентским выборам 2024 года об этой позорной странице американской внешней политики, бегства из Афганистана, избиратели успели забыть, но именно те события летом 2021 года, в первый байденовский год, резко изменили отношение американцев к Администрации Байдена. Перед Трампом сейчас высвечивается точно такая же картина", - заключил американист.