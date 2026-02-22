Продолжение контактов обсудили заместители глав МИД Азербайджана и Армении

Заместители глав МИД Азербайджана и Армении провели сегодня встречу. Она состоялась в рамках очередной сессии Совета ООН по правам человека.

Во вторник, 24 февраля, состоялась встреча заместителей глав МИД Азербайджана и Армении. Об этом пишут азербайджанские СМИ со ссылкой на МИД республики.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Эльнур Мамедов и Роберт Абисогомонян пообщались друг с другом в рамках 61-й сессии Совета ООН по правам человека.

Центральной темой разговора стали возможные меры по построению доверия в рамках многосторонних платформ и международных организаций.

В МИД АР добавили, что переговоры состоялись как продолжение контактов на более высоком политическом уровне.