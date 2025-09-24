Россия возобновила экспорт растворимого кофе в Оман

Экспорт растворимого кофе из России в Оман был возобновлен в прошлом году. Оман стал вторым главным покупателем российских концентратов кофе.

Поставки экстрактов, эссенций и концентратов кофе или готовых продуктов на их основе из РФ на мировой рынок выросли в прошлом году на 28%, второе место по закупке занял Оман.

За год России направила на экспорт более 51 тыс т данной продукции на сумму более $366 млн, что на 28% больше, чем в 2024 году, следует из информации "Агроэкспорта".

Главным покупателем стал Казахстан – более $131 млн, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

Второе место занял Оман – $120 тыс, в 2024 году поставки не производились, они возобновились с 2025 года.

На третьем месте оказалась Беларусь – $95 млн. В список основных покупателей кофейных экстрактов и концентратов вошли также Узбекистан, Грузия и Израиль.