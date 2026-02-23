Папуашвили заявил о важности постоянной ответственности для сохранения государства

Шалва Папуашвили высказался о важности постоянной ответственности для сохранения государственности. Высказывание было приурочено к годовщине установления советской власти в Грузии.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили высказался о принципе, на котором должна базироваться независимость страны. По словам политика, независимость – это постоянная ответственность. Так Папуашвили прокомментировал события февраля 1921 года, когда была установлена советская власть и ликвидирована Демократическая Республика Грузия.

"Независимость – это не исторический эпизод, это постоянная ответственность. Те, кто не справится с этой ответственностью, в конечном итоге потеряют свое государство"

– Шалва Папуашвили

При этом политик подчеркнул, что грузинское национальное самосознание проявилось и в советское время. Папуашвили отметил, что период существования Грузинской ССР оказался плодотворным для науки, культуры и интеллектуального развития народа.

По словам Папуашвили, Грузия стремится сохранить свою государственность, однако сегодня перед ней стоит проблема "либерального интернационализма", который заменил коммунистический интернационал советского периода. Как отметил спикер грузинского парламента, красные флаги в Тбилиси сегодня сменились на иностранные.

"Методы меняются, формы меняются, но цель остается той же – ослабить государство изнутри"

– Шалва Папуашвили