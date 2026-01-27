Котировки серебра обновили месячный максимум

Серебро подорожало до $90 за унцию впервые с начала февраля. Рост зафиксирован на бирже Comex по мартовским фьючерсам 2026 года.

Цена фьючерсного контракта на серебро с исполнением в марте 2026 года преодолела порог в $90 за тройскую унцию. Последний раз подобная ценовая динамика наблюдалась 4 февраля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Comex (подразделение нью-йоркской товарной биржи).

Торги начались уверенным ростом: к 08:34 по Москве цена серебра прибавила 2,86%, достигнув $90,01 за унцию. К 11:25 по Москве темпы ускорились и котировки подскочили уже до $90,89, что на 3,83% выше предыдущего закрытия.

Апрельский фьючерс на золото, по данным нью-йоркской товарной биржи, поднялся до отметки $5 211 за тройскую унцию. Это на 0,67% выше предыдущего закрытия.

Что касается других драгоценных металлов, то на NYMEX мартовский фьючерс на палладий поднялся до $1 850 за унцию (+1,78%). Еще более уверенный рост демонстрирует платина: апрельский контракт прибавил 5,49%, достигнув $2 307 за тройскую унцию.