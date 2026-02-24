Мишустин заявил о росте интереса туристов к Крыму

Михаил Мишустин заявил, что россияне стали активнее интересоваться отдыхом в Крыму в прошлом году. По словам премьера, полуостров привлек миллионы туристов.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о росте туристического потенциала Крыма. По словам Мишустина, полуостров привлек за прошлый год миллионы туристов.

"Полуостров становится все более привлекательным. В прошлом году его посетили миллионы путешественников"

– Михаил Мишустин

По словам российского премьера, в Севастополе и других городах Крыма реализованы социальные проекты: открыты школы, детские сады. Также проведены работы по благоустройству набережных.

Ранее стало известно, что россияне проявили повышенный интерес к отдыху в Крыму в период длинных выходных, связанных с празднованием 23 февраля. Бронирование отелей выросло на 70%.