Вестник Кавказа

Мишустин заявил о росте интереса туристов к Крыму

Мишустин заявил о росте интереса туристов к Крыму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Михаил Мишустин заявил, что россияне стали активнее интересоваться отдыхом в Крыму в прошлом году. По словам премьера, полуостров привлек миллионы туристов.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о росте туристического потенциала Крыма. По словам Мишустина, полуостров привлек за прошлый год миллионы туристов. 

"Полуостров становится все более привлекательным. В прошлом году его посетили миллионы путешественников"

– Михаил Мишустин 

По словам российского премьера, в Севастополе и других городах Крыма реализованы социальные проекты: открыты школы, детские сады. Также проведены работы по благоустройству набережных. 

Ранее стало известно, что россияне проявили повышенный интерес к отдыху в Крыму в период длинных выходных, связанных с празднованием 23 февраля. Бронирование отелей выросло на 70%.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
980 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.