Азербайджан и Израиль обсудили развитие аграрного сотрудничества

Баку и Тель-Авив обсудили сотрудничество в аграрной сфере. Азербайджан планирует использовать опыт Израиля в ирригации.

Глава Минсельхоза Азербайджана Меджнун Мамедов встретился с послом Израиля Роненом Краусом. Стороны обсудили сотрудничество стран в аграрной сфере.

Как сообщили в азербайджанском Минсельхозе, в АР намерены использовать израильские наработки в ирригации. Также стороны обсудили обмен опытом в области животноводства и семеноводства.

Представители Баку и Тель-Авива подчеркнули намерение развивать сотрудничество по разным направлениям аграрной сферы.

Ранее состоялась встреча между представителями Азербайджана и Израиля, посвященная сотрудничеству по вопросам судоходства. Стороны договорились сотрудничать по вопросам кадровой подготовки.