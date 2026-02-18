В Северной Осетии направят 550 млн руб на поддержку предпринимателей

550 млн руб направят власти Северной Осетии на поддержку предпринимателей. Средства будут выделены в рамках федеральной программы.

Власти Северной Осетии профинансируют перспективные бизнес-проекты в республике. В этом году на поддержку малого и среднего бизнеса будет направлено 550 млн руб, рассказал глава правительства региона Борис Джанаев.

"В регионе создана вся необходимая инфраструктура для бизнеса. Это способствует сохранению положительной динамики, растет число предпринимателей и количество рабочих мест. На эти цели до 2028 года выделим 550 млн рублей"

– Борис Джанаев

По словам Джанаева, финансирование будет обеспечено за счет федеральной программы. Ранее стало известно, что власти республики намерены направить 300 млн руб на модернизацию общественного транспорта.