Около 5% международных резервов Грузии будут переведены в юани

Грузия намерена включить юань в состав своих международных резервов. Порядка 5% резервов Нацбанка будут размещены в китайской валюте.

Национальный банк Грузии принял решение диверсифицировать международные резервы за счет китайской валюты. По информации грузинских СМИ, глава регулятора Натия Турнава сообщила о намерении разместить около 5% средств в юанях.

Как отметила Турнава, Грузия следует мировому тренду: с 2017 года юань в резервы добавил Евросоюз, затем — Япония, Австралия и Швейцария. Помимо этого, китайская валюта уже давно присутствует в корзине МВФ (СДР) вместе с долларом, евро, иеной и фунтом стерлингов.

По словам главы Нацбанка, выход на Китайский межбанковский рынок облигаций станет важным шагом в развитии инвестиционной политики Грузии.