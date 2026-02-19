Папуашвили: курс Грузии заложен в начальных словах ее первой Конституции

В День первой Конституции Грузии руководитель парламента Шалва Папуашвили указал на неувядающую ценность стартового положения Основного закона 1921 года.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выступил сегодня с заявлением по случаю Дня первой Конституции, отмечаемого в республике ежегодно 21 февраля, поскольку именно в этот день в 1921 году Демократическая Республика Грузия утвердила свой Основной закон.

Парламентарий призвал политиков и граждан придерживаться первого предложения той грузинской Конституции, которое гласит:

"Грузия есть свободное, независимое и неделимое государство"

Папуашвили подчеркнул, что именно в этом ключе должны решаться все государственные вопросы, связанные со стратегическими направлениями развития республики. Он отметил, что в основе всякой государственности лежит в первую очередь защита своего суверенитета – это понимали создатели первой грузинской Конституции, утвердившие независимость Грузии в начальных словах Основного закона.

"Этим одним предложением с особой ясностью формируются суть национальной государственности и та историческая задача, которая стояла перед грузинским народом на протяжении веков – защита государственной независимости и сохранение национального единства"

– Шалва Папуашвили

Парламентарий добавил, что опыт первой Конституции был учтен в Конституции 1995 года, где также в первой же статье провозглашались суверенитет и единство республики.