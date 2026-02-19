Иран предложил заморозить ядерное производство на 10 лет — СМИ

Тегеран готов пойти на заморозку ядерного производства сроком в десятилетие. Власти Ирана при этом остаются категоричными в вопросе сохранения за собой права на обогащение урана.

На прошедших в Женеве переговорах Тегеран заявил о готовности ввести мораторий на производство материалов для ядерной программы сроком до десяти лет. При этом иранская делегация подчеркнула, что не намерена полностью сворачивать программу обогащения урана. Информацию распространила The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает издание, Иран согласен приостановить выпуск ядерных материалов на срок до десяти лет, однако отказывается ликвидировать мощности по обогащению урана, называя это своим неотъемлемым правом, закрепленным в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В то же время американская делегация в лице спецпосланника Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, согласно заявлению The New York Times, занимает жесткую позицию, требуя полного и окончательного демонтажа иранских обогатительных предприятий.