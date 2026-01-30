Дорогу к горному курорту Цей начнут ремонтировать в 2027 году

Начать ремонт дороги, ведущей к курорту Цей в горах Северной Осетии рассчитывают в 2027-2028 годах. Ранее сообщалось о планах начать ремонт в текущем году.

Автомобильная дорога к горнолыжному курорту Цей в Северной Осетии будет отремонтирована в ближайшие годы.

Приступить к работам планируют в 2027-2028 годах. Также в эти же сроки стартуют работы на дорожной сети в городе, говорится в телеграм-канале полпреда РФ в СКФО.

Сообщается, что в 2026 году на благоустройство будет направлено свыше 200 млн рублей.

Также идет подготовка проектно-сметной документации по реконструкции дороги, связывающей село Харисджин и село Унал, она свяжет Куртатинское и Алагирское ущелья, что положительно скажется на транспортной доступности в регионе.

В конце января глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что планы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в республике согласованы, в том числе будет отремонтирована дорога к курорту Цей.