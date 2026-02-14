Вестник Кавказа

Россияне стали лидерами по числу регистрируемых бизнесов в Грузии

В Грузии за прошлый год иностранцы открыли почти 21 тыс новых бизнесов. На долю россиян пришлась треть из них, что сделало граждан РФ лидерами по предпринимательству среди иностранцев.

Граждане России стали лидерами по деловой активности в Грузии среди иностранцев: на долю россиян пришлось наибольшее число зарегистрированных бизнесов, передают грузинские СМИ. 

По данным властей страны, за прошлый год в Грузии зафиксировали более 20 тыс новых бизнесов, россияне открыли 7,6 тыс из них. Почти 2 тыс пришлось на граждан Индии. Примерно столько же открыли и граждане Беларуси. 

В десятку самых активных предпринимателей в Грузии также вошли граждане Турции, Азербайджана и Израиля.

