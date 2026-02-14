Россияне стали лидерами по числу регистрируемых бизнесов в Грузии

В Грузии за прошлый год иностранцы открыли почти 21 тыс новых бизнесов. На долю россиян пришлась треть из них, что сделало граждан РФ лидерами по предпринимательству среди иностранцев.

По данным властей страны, за прошлый год в Грузии зафиксировали более 20 тыс новых бизнесов, россияне открыли 7,6 тыс из них. Почти 2 тыс пришлось на граждан Индии. Примерно столько же открыли и граждане Беларуси.

В десятку самых активных предпринимателей в Грузии также вошли граждане Турции, Азербайджана и Израиля.