Каллас: новый пакет санкций ЕС против РФ будет принят 23 февраля

Каллас сообщила о планах принять 20-й пакет европейских санкций против России в понедельник. При этом сегодня на встрече в Брюсселе дипломаты так и не пришли к согласию по санкций против экспорта российской нефти.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что очередной пакет антироссийских санкций Евросоюз планирует принять в понедельник, 23 февраля. Соответствующее заявление она сделала в Кракове по итогам заседания министров обороны стран Европейской пятерки (Германия, Франция, Великобритания, Испания, Италия).

"В следующий понедельник мы планируем принять 20-й пакет санкций против России"

– Кая Каллас

Принять 20-й пакет санкций могут на заседании МИД стран Евросоюза.

Отметим, что в пятницу в Брюсселе проходят заседания с постпредами ЕС, посвященные техническим согласованиям новых рестрикций.

По данным Reuters, евродипломаты не смогли согласовать санкции, связанные с экспортом российской нефти.