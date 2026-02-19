Вестник Кавказа

Оборот в ИТ-индустрии Армении превысил $2,7 млрд

ИТ-индустрия Армении показала рост в 9,3% за прошлый год, достигнув оборота в 1 трлн драмов, заявил глава Министерства высокотехнологичной промышленности Айрапетян.

Оборот в сфере информационных технологий Армении достиг отметки в 1 трлн драмов (около $2,7 млрд), рассказал министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян. 

По данным Айрапетяна, ИТ-отрасль выросла за прошлый год на 9,3%. 

По словам главы ведомства, индустрия информационных технологий играет все более заметную роль в экономике страны, в ИТ-компаниях трудятся десятки тысяч людей.

Айрапетян также заявил, что у Еревана есть амбициозная цель— превратить Армению в “парк” дата-центров ИИ. Армения планирует стать одним из мировых лидеров по концентрации вычислительных мощностей.

