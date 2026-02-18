Вестник Кавказа

Землетрясение произошло в четверг на Каспии

Пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сейсмологи зафиксировали сегодня очередные подземные толчки на Каспии. Их магнитуда составила 3,6.

В Каспийском море днем 19 февраля произошло землетрясение. Об этом информирует Республиканский центр сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА).

Магнитуда подземных толчков составила 3,6. Они были зафиксированы в 16:46 по местному времени (15:46 мск).

Очаг землетрясения располагался на глубине 70 км.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сегодня утром подземные толчки случились у побережья Персидского залива в южной части Ирана. Их магнитуда составила 5,5. Очаг залегал на глубине 10 км.

