Нетаньяху снова пригрозил Тегерану

Выступая на церемонии в военной академии, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил о готовности дать Ирану сокрушительный ответ, масштабы которого сложно представить, в случае агрессии против государства Израиль.

"Мы готовы к любым сценариям. Одно можно сказать наверняка: если аятоллы (руководство Ирана — ред) совершат ошибку и атакуют нас, они столкнутся с ответом, который даже не могут себе вообразить"

— Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху заявил, что донес до Трампа позицию Израиля по Ирану: полная ликвидация ядерной инфраструктуры, ограничение ракетной программы 300 км и прекращение поддержки союзников по региону.