Вестник Кавказа

Макрон впервые за 8 лет посетит Армению

Макрон впервые за 8 лет посетит Армению
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Французский лидер последний раз приезжал в Армении в 2018 году. Его новый визит в республику запланирован на весну нынешнего года.

Президент Франции Эммануэль Макрон ближайшей весной приедет с двухдневным визитом в Армению. Об этом пишут армянские средства массовой информации.

Поездка запланирована на 4 мая. Глава французского государства поучаствует в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Ереване.

Предыдущий визит Макрона в столицу республику состоялся в 2018 году. В ходе того визита он посетил 17-й саммит Международной организации франкофонии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
570 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.