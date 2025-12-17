Макрон впервые за 8 лет посетит Армению

Французский лидер последний раз приезжал в Армении в 2018 году. Его новый визит в республику запланирован на весну нынешнего года.

Президент Франции Эммануэль Макрон ближайшей весной приедет с двухдневным визитом в Армению. Об этом пишут армянские средства массовой информации.

Поездка запланирована на 4 мая. Глава французского государства поучаствует в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Ереване.

Предыдущий визит Макрона в столицу республику состоялся в 2018 году. В ходе того визита он посетил 17-й саммит Международной организации франкофонии.