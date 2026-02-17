Вестник Кавказа

РФ заинтересована экономически сотрудничать с США – Песков

РФ заинтересована экономически сотрудничать с США – Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле заявили о готовности Москвы возобновить контакты с Вашингтоном в экономической сфере.

Россия заинтересована возобновить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с Соединенными Штатами, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Так он прокомментировал публикацию в американском издании The Economist, которое сообщило о том, что американская сторона рассматривает возможность снятия некоторых санкций с РФ для возможного сотрудничества в строительстве дата-центра на атомной энергии и туннеля под Беринговым проливом.

По словам Пескова, Москва также выступает за развитие совместных проектов с Вашингтоном, поскольку это может быть полезным для обеих сторон.

"Сохраняем свою заинтересованность в возобновлении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с США. Оно может быть действительно взаимовыгодным"

– Дмитрий Песков 

