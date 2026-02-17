В Кремле прокомментировали переговоры в Женеве

Дмитрий Песков заявил, что говорить об итогах раунда переговоров по Украине в Женеве пока преждевременно. Российская сторона находится в контакте с Владимиром Путиным.

Кремль дал комментарии относительно переговорного процесса по Украине, который проходит в Женеве. По словам официального спикера Кремля Дмитрия Пескова, российские делегаты докладывают о ходе переговоров президенту РФ Владимиру Путину, однако давать оценки пока преждевременно.

"Разумеется, идут прямые доклады президенту. Но пока рано говорить о каких-либо оценках"

– Дмитрий Песков

По словам Пескова, информацию о ходе переговоров обнародует помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский. Вопросы, которые затрагивали представители Москвы, Вашингтона и Киева, озвучивать преждевременно, необходимо дождаться окончания раунда консультаций.

Напомним, что сегодня продолжились переговоры по украинскому урегулированию между представителями Москвы, Вашингтона и Киева.