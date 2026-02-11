Совет мира и ООН будут сотрудничать – Трамп

Дональд Трамп заявил, что Совет мира, председателем которого он является, и Организация Объединенных Наций будут взаимодействовать. Как именно и по каким вопросам американский президент не уточнил.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил в интервью журналистам, что созданный по его инициативе Совет мира будет сотрудничать с ООН, как крупнейшей международной организацией.

"Я думаю, что они (ООН) могут нам немного помочь. Величайшие мировые лидеры присоединяются к Совету мира, и мы будем в отдельных случаях действовать совместно с ООН"

– Дональд Трамп

Необходимо отметить, что перечень аспектов будущего сотрудничества не был уточнен главой США. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в свою очередь выступил с заявлением о неполучении Секретариатом ООН приглашений к участию в грядущем заседании Совета мира. Оно пройдет уже в этот четверг, 19 февраля.

Дюжаррик добавил, что координация деятельности двух организаций будет осуществляться посредством медиатора в лице азербайджанского дипломата Рамиза Алекперова, вступившего летом 2025 года в должность заместителя специального координатора ООН в Бюро по вопросам мирного процесса на Ближнем Востоке (UNSCO).

Напомним, что изначальное формирование Совета мира было инициировано в рамках урегулирования ситуации в секторе Газа для его восстановления, помощи палестинской администрации и координации поставок гуманитарной помощи. Однако Трамп как председатель Совета самовольно расширил мандат, определенный резолюцией Совета безопасности ООН, за пределы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

