Стороны обсуждают импорт электричества из России в Иран через Азербайджан

Москва, Баку и Тегеран рассматривают возможность наладить поставки российской электроэнергии через территорию Ирана в Азербайджан, рассказала иранская сторона.

Россия, Азербайджан и Иран ведут обсуждения, касающиеся возможности импорта электроэнергии из РФ в Иран через Азербайджан, рассказал гендиректор департамента по Европе, Америке и странам СНГ Миннефти Исламской Республики Мустафа Барзигар.

По словам замминистра, предполагается, что эти обсуждения помогут упрочить трехстороннее сотрудничество и в других областях.

Заместитель министра также рассказал о переговорах по поставкам российского газа в Иран. По словам чиновника, если договоренность будет достигнута, то на первом этапе Иран получит из России 55 млрд кубометров газа в год. Затем, на следующем этапе, поставки вырастут еще на 55 млрд кубометров в год.

Напомним, что в данный момент Россия, Азербайджан и Иран работают над созданием энергетического коридора "Север-Юг", в рамках которого будут синхронизированы энергосети трех стран.