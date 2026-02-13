ХАМАС не получал от Совета мира или США предложений по разоружению – СМИ

Нынешний глава ХАМАС заявил, что обсуждаемое в медиа разоружение организации не обсуждалось на встрече с представителем Совета мира. Фокусом переговоров были другие темы.

Высшее должностное лицо политбюро ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хейя встретился с болгарским дипломатом Николаем Младеновым, занимающим в Совете мира пост высокого представителя по палестинскому анклаву. Об этом сообщило независимое расследовательское издание Drop Site News со ссылкой на осведомленные источники внутри движения.

Халиль аль-Хейя, согласно информациии представленной американским медиа, заявил, что активно обсуждаемый в средствах массовой информации вопрос разоружения ХАМАС не входил в повестку переговоров. Глава движения также заявил, что ни от Совета мира, ни от США на данном этапе не было получено соответствующих предложений.

В середине прошлой недели ежедневная газета The New York Times опубликовала новость о ходе переговорного процесса между ХАМАС и группой из Младенова, Джареда Кушнера, зятя американского президента, не занимающего официального поста во второй администрации Трампа, а также спецпосланника США на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа. Американское медиа сообщало о подготовке компромиссного плана, согласно которому военно-политическая организация, контролирующая сектор Газа сможет сохранить часть арсенала стрелкового оружия на некоторое время.

Разоружение ХАМАС является частью второго этапа мирного плана Трампа по Газе, о начале которого заявил Уиткофф 14 января. Также в перечень действий данной части соглашения входит вывод войск Израиля за пределы территории сектора, размещение там международных стабилизационных сил и включение специальных структур, как например национального комитета по управлению Газой, в администрирование гражданской жизни сектора.