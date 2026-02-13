Эрдоган посетит ОАЭ — СМИ

Эрдоган проведет в Абу-Даби переговоры с лидером ОАЭ: стороны обсудят увеличение товарооборота до $40 млрд и ситуацию в Сирии, Палестине, Йемене и Сомали.

В понедельник, 16 февраля, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган совершит рабочую поездку в Объединенные Арабские Эмираты, в ходе которой состоятся переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

В центре обсуждений лидеров двух стран окажутся не только торгово-экономические связи, но и острая региональная повестка. Стороны намерены сосредоточиться на стабилизации обстановки в Палестине, Сирии, Йемене и Сомали.

Нынешний визит станет вторым за последние три года: предыдущий состоялся летом 2023-го и ознаменовался приданием отношениям двух стран статуса стратегических.

Объединенные Арабские Эмираты остаются крупнейшим торговым партнером Турции среди государств Персидского залива. При нынешнем объеме товарооборота в $16 млрд, Анкара и Абу-Даби ставят перед собой цель увеличить показатель до $40 млрд в среднесрочной перспективе.

Ожидается, что после завершения визита в ОАЭ турецкий лидер направится в Эфиопию, сообщает АЗЕРТАДЖ.