В Соборной мечети Москвы стартует кинофорум кино о Северном Кавказе

В Московской Соборной мечети сегодня вечером стартовали Дни кино Северного Кавказа. Показы приурочили к наступающему месяцу Рамадану, а зрителям за три дня предстоит увидеть пять лент о традициях и культуре южных регионов страны.

"С 13 по 15 февраля в конференц-зале Московской Соборной мечети пройдут Дни кино Северного Кавказа. Кинофорум организует наш департамент культуры. Мероприятие приурочено к наступающему священному месяцу Рамадан и Году единства народов России"

- Духовное управление мусульман России

Сегодня вечером гости фестиваля уже познакомились с документальным фильмом Мадины Костоевой "Живи, песня, живи", повествующей об ингушских колыбельных и истории ингушских родов и кинолентой Дарьи Разумниковой и Артура Соколова "Ковры говорят", рассказывающей об истории возрождения ингушского войлочного ковроделия, передает портал "Это Кавказ".

Завтра днем зрителям покажут семейную комедию Ислама Сатырова "Испытание аулом" о приключениях непослушного школьника в ауле у дедушки в Карачаево-Черкесии и его короткометражку "Авдарыс" аула о возрождении забытой ногайской традиции - борьбе на лошадях.

Завершит Дни кино Северного Кавказа показ документального фильма Родиона Исмаилова "Гора языков" о Дагестане - крае десятков языков и диалектов, он пройдет в воскресенье.

Все показы будут бесплатными, более того - каждого гостя ждет памятный подарок, добавили в Духовном управлении мусульман России.