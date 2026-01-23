Среди жителей Северо-Кавказского федерального округа растут патриотические настроения и гражданское самосознание - граждане ориентируются на то, чтобы заниматься созиданием и жить в безопасном мире.

На Северном Кавказе растет уровень патриотического настроения граждан, сообщил сегодня и.о. руководителя Межрегионального управления Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО), Республике Крым, городу Севастополь Илья Гусев.

"Говоря о СКФО - на сегодняшний день в целом ситуация здесь оценивается как стабильная, удовлетворительная. Настроение граждан свидетельствует о том, что растет уровень патриотических настроений, растет уровень роста гражданского самосознания"

- Илья Гусев

Все больше жителей региона ориентируются на то, чтобы заниматься созиданием и жить в безопасном мире и гармонии, отметил чиновник, передает ТАСС.

Лучший способ защиты населения, в частности молодого поколения, от негативного влияния и попыток реакционных сил воссоздать террористическое банподполье - это воспитание, основанное на ценностях созидания, исторической памяти и уважении к традициям, что формирует естественный мировоззренческий иммунитет, - добавили в пресс-службе.