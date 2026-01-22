Уровень преступности СКФО в 2025 году стал ниже на 6%

Количество преступлений, совершенных на территории Северо-Кавказского федерального округа, в течение 2025 года уменьшилось на 6%.

За прошлый год общее количество преступлений в СКФО снизилось в сравнении с 2024 годом, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по СКФО.

"В прошлом году зарегистрировано 67 тысяч 400 преступлений, что на 6,1% меньше по сравнению с 2024 годом"

— ГУ МВД России по СКФО

Также стало значительно меньше зарегистрированных случаев причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей.

Уровень преступности в СКФО почти в 2 раза меньше в среднем по России, отметили в пресс-службе.

Основным приоритетом по борьбе с преступностью в 2026 году остается защита бюджетных денег и борьба с коррупцией. В течение прошлого года ущерб по составленным уголовным делам в этом направлении составил примерно 10 млрд рублей.

Также в прошлом году было зарегистрировано 11 тыс наркопреступлений, активно пересекалась деятельность 16 обществ, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков.