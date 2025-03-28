В МВД сообщили о росте террористических угроз в СКФО

В Северо-Кавказском федеральном округе по итогам минувшего 2025 года отмечен рост числа террористических преступлений, а также попытки воссоздать террористическое банподполье, отметили в МВД России.

Преступлений террористического характера в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) России стало больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО.

"В ходе подведения итогов оперативно-служебной деятельности за прошлый год обозначен ряд факторов, оказывающих негативное влияние на развитие оперативной обстановки в округе. Прежде всего - это высокий уровень террористических угроз"

- Начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин

Еще один тревожный сигнал – непрекращающиеся попытки возродить террористическое подполье, которые заметны по созданию все новых законспирированных бандитских ячеек и вербовке их новых членов, большая часть которых – молодежь, отметил Бачурин, передает "Интерфакс".

Они пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе, распространяя в интернете лживую информацию и активно пропагандируя межнациональную и межконфессиональную рознь, провоцируя население на массовые беспорядки на этой почве и призывая к нападениям на сотрудников властных и силовых структур.

Еще один источник терроризма - трудовые мигранты, которые легче других поддаются такой вербовке, а зачастую и сами участвуют в пропаганде радикальных взглядов, - отмечается в пресс-релизе.